Il Csi Arezzo lancia un questionario anonimo contro il bullismo
Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo. L’iniziativa prende forma con la diffusione di un questionario anonimo rivolto al mondo scolastico, pensato per indagare e comprendere la reale situazione nelle classi e tra i giovani. L’obiettivo è fotografare in maniera concreta il fenomeno del bullismo nel territorio aretino e raccogliere dati utili per la costruzione di azioni future di sostegno e prevenzione. “Questo progetto è nato per sondare e constatare quanta necessità di aiuto e supporto c’è all’interno del mondo scolastico per ogni singola classe – spiega il vicepresidente vicario del CSI di Arezzo, Nico Berretti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arezzo - lancia
La Mille e una Mivalina Tre ruote, una Lancia nera e mezzo Arezzo verso Radicofani
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo lancia gli Educamp “Le Giornate per i più piccoli”
Arezzo, basta un gol. Una magia di Tavernelli lancia la festa amaranto
Presentata ad Arezzo Metriks Box, il nuovo hub digitale che porta l’AI nelle Pmi. Scopri di più https://www.t24economia.it/art/intelligenza-artificiale-pr-la-microimpresa-metriks-lancia-la-box - facebook.com Vai su Facebook
Il Csi Arezzo lancia un questionario anonimo contro il bullismo - Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo. Si legge su msn.com