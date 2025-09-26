il csi arezzo lancia un questionario anonimo contro il bullismo

Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo annuncia l’avvio di un nuovo progetto dedicato al contrasto del bullismo. L’iniziativa prende forma con la diffusione di un questionario anonimo rivolto al mondo scolastico, pensato per indagare e comprendere la reale situazione nelle classi e tra i giovani. L’obiettivo è fotografare in maniera concreta il fenomeno del bullismo nel territorio aretino e raccogliere dati utili per la costruzione di azioni future di sostegno e prevenzione. “Questo progetto è nato per sondare e constatare quanta necessità di aiuto e supporto c’è all’interno del mondo scolastico per ogni singola classe – spiega il vicepresidente vicario del CSI di Arezzo, Nico Berretti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

