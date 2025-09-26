Il CSI Arezzo contro il bullismo | al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo ha lanciato un nuovo progetto per contrastare il bullismo, fenomeno purtroppo in crescita tra i giovani. Il primo passo dell’iniziativa è la diffusione di un questionario anonimo rivolto alle scuole, pensato per raccogliere informazioni reali sulla situazione nelle classi e comprendere le esigenze di studenti e insegnanti. “Vogliamo sondare e constatare quanta necessità di aiuto e supporto ci sia all’interno del mondo scolastico – spiega Nico Berretti, vicepresidente vicario del CSI di Arezzo –. Purtroppo il bullismo, anche attraverso i social, è in aumento. 🔗 Leggi su Lortica.it

