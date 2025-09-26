Il Coro delle Mani bianche accompagna inno di Mameli per la visita di Mattarella a Castelporziano – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Si è svolta anche quest’anno nella Tenuta di Castelporziano – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Ha condotto la manifestazione Stefano “Elio” Belisari. L'intrattenimento musicale della "Jazz Campus Orchestra" della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi, e il concerto di "Elio", accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa. 🔗 Leggi su Open.online
