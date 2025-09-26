Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela Meloni sente la madre | Massimo impegno per esito positivo

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. La premier - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

