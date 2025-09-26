Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela Meloni sente la madre | Massimo impegno per esito positivo
La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. La premier - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: cooperante - alberto
Il cooperante Alberto Trentini in carcere da 253 giorni: Tajani nomina un inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela
Il cooperante Alberto Trentini parla di nuovo con i genitori dal carcere in Venezuela
Alberto Trentini rimane nel carcere di Caracas, fallita la missione della Farnesina per riportare il cooperante veneziano a casa
Mario Burlò si trova nello stesso carcere del cooperante Alberto Trentini - facebook.com Vai su Facebook
Da 300 giorni il cooperante Alberto Trentini è detenuto nelle carceri venezuelane senza alcuna accusa. Come Mediterranea, chiediamo un immediato ed efficace intervento del Governo italiano affinché Alberto torni presto libero. #FreeAlberto #AlbertoLibero - X Vai su X
Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo" - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini , detenuto in Venezuela. Lo riporta msn.com
Alberto Trentini, in carcere in Venezuela, riceve per la prima volta la visita dell'ambasciatore italiano. «È in buona salute» - Per la prima volta Giovanni de Vito è riuscito a incontrare i due uomini. Segnala msn.com