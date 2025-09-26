La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, detenuto in Venezuela. Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a Caracas lo scorso 23 settembre. La premier - si legge in una nota -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il cooperante Alberto Trentini nel carcere del Venezuela, Meloni sente la madre: "Massimo impegno per esito positivo"