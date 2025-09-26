il contante che visse due volte

La raccomandazione alle famiglie, arrivata direttamente dalla Bce, di tenere un po’ di banconote in casa, ha fatto scalpore. Ma come – ci siamo chiesti in molti – dopo aver fatto la guerra al contante per lustri, la Banca centrale europea ci dice ora di metterne un po’ sotto il materasso? Il consiglio - lo ricordiamo - è stato messo nero su bianco in un bollettino di Francoforte in cui si mettono in guardia gli europei dai possibili blackout delle tecnologie legate ai sistemi di pagamento (bancomat compresi), alludendo anche a situazioni di rischio quali una guerra. Per questo è utile avere a disposizione 100 euro per ogni membro della famiglia, o comunque una cifra adeguata a far fronte alle “necessità essenziali per circa 72 ore”, scrive la Bce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

