Il Consultorio familiare di Villa d’Almè si presenta con un Open day gratuito

Sabato 27 settembre dalle 9 alle 12 il Consultorio familiare di Villa d’Almè, in via F.lli Calvi, 25, apre le porte alla cittadinanza con un Open day ad accesso libero e gratuito, senza prenotazione e con possibilità di accesso in qualunque momento della mattinata. Sarà possibile conoscere da vicino i servizi consultoriali, i percorsi dedicati a donne, coppie, famiglie e adolescenti, oltre al team di professionisti che ogni giorno accompagna gli utenti con competenza e attenzione ai bisogni delle persone. Insieme al Consultorio di Borgo Palazzo, quello di Villa d’Almè è uno dei due Consultori familiari della ASST Papa Giovanni XXIII, che sono un punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it