Nero, bianco, verde e rosso: invasione di bandiere multicolori palestinesi in consiglio comunale, alle 19.40 di ieri pomeriggio, con i manifestanti che davano continuità alla riuscita mobilitazione di lunedì in piazza della Libertà. Singolare coincidenza: risale a dieci anni fa, sempre settembre avanzato, ll’ultima invasione, quella del comitato Centro Anch’io contro la chiusura del parcheggio di piazza della Libertà che penetrò nell’aula consiliare accolto non con entusiasmo dal sindaco Paolo Lucchi. Allora la causa era l’orticello cesenate, ora l’orizzonte si è allrgato: il tremendo conflitto israello-palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Consiglio si spacca su Gaza. La protesta di piazza sfocia in aula