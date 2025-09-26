Il Congresso Usa non ferma il flusso di armi a Israele | altri 30 elicotteri Apache a Tel Aviv

Oltre 6 miliardi di dollari di armi dall’ America a Israele. Compresi almeno 30 elicotteri d’attacco AH-64 Apache, i più “attivi” durante le operazioni di guerra condotte dall’Idf nella Striscia di Gaza, date le loro capacità di supporto aereo ravvicinato. Così il Congresso degli Stati Uniti continua ad armare lo Stato ebraico sotto l’ Amministrazione Trump. Secondo un’esclusiva pubblicata nei giorni scorsi dal Wall Street Journal, l’Amministrazione Trump sta cercando l’approvazione del Congresso per vendere quasi 6.4 miliardi di dollari in armi e altri sistemi militari a Israele. L’affare comprende una commessa del valore di oltre 3 miliardi di dollari per ben 30 elicotteri d’attacco AH-64 Apache, e una per quelli che vengono riportati come 3. 🔗 Leggi su It.insideover.com

