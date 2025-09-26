Il confine è un dettaglio | mostra alla galleria Frame Ars Artes

Napolitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il confine è un dettagliomostra a cura di Paola Pozzi e Brunello Nardone alla galleria Frame Ars Artes di Napoli al corso Vittorio Emanuele 525. Vernissage mercoledì 22 ottobre ore 18,30, fino al 19 novembre 2025. Contatti: 3334454002 - 3483133470 – 3297005119Testi critici di Italo Ferrara e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: confine - dettaglio

CONFINE: L’ARTE DI ATTRAVERSARE E CUSTODIRE - L’artigiano analizza le proprie radici e la propria identità in un contesto in continua evoluzione. exibart.com scrive

In mostra "Oltre il confine. Un viaggio tra Gaza e Dante" - Venticinque autoritratti fotografici per raccontare la sua lotta contro la discriminazione femminile e per parlare della sua incarcerazione, avvenuta nel novembre del 2013, a opera dei miliziani di ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Confine 232 Dettaglio Mostra