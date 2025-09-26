Il Concerto Straordinario per la Fondazione Rava Arisa | Quando hai un microfono davanti alla bocca hai il dovere di diffondere valori Mi sento impotente davanti a quello che succede nel mondo ma credo che ognuno di noi debba coltivare pace nel proprio piccolo

Arisa, Paola Turci e Amii Stewart protagoniste della serata dedicata ai 25 anni di progetti nel mondo della Fondazione Francesca Rava-NPH Italia ETS. Il ricavato sosterrà l'Ospedale pediatrico NPH St. Damien in Haiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il Concerto Straordinario per la Fondazione Rava, Arisa:«Quando hai un microfono davanti alla bocca hai il dovere di diffondere valori. Mi sento impotente davanti a quello che succede nel mondo ma credo che ognuno di noi debba coltivare pace nel proprio piccolo»

In questa notizia si parla di: concerto - straordinario

Lazza celebra la madre con un regalo straordinario al concerto di San Siro

"Makin' Some Noise": concerto straordinario a Villa Arrivabene

Nocera Inferiore, straordinario successo per la quarta edizione del “Concerto all’alba”

STRAORDINARIO CONCERTO DEI MODENA CITY RAMBLERS E COLLEGAMENTO CON LA SUMUD FLOTILLA Oggi alle ore 19 in piazza Roma ad Ancona chiudiamo insieme una campagna elettorale entusiasmante con un evento davvero speciale! Sul p - facebook.com Vai su Facebook

Concerto straordinario in Duomo per i 25 anni di Fondazione Rava - A Milano il 1° ottobre sarà celebrato l'evento con le voci di Amii Stewart, Arisa e Paola Turci e i cameristi della Scala ... Da ilgiornale.it

Fondazione Rava, 25 anni. Classica e pop in Duomo per soccorrere gli ultimi: "Salviamo i bimbi di Haiti" - di Edoardo CassanelliMILANOLa sera del primo ottobre, all’interno del Duomo, la musica classica incontrerà la musica pop. Riporta ilgiorno.it