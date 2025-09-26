Il Comitato alluvione | | Sfrattati dai circoli
A Montemurlo la ferita dell’alluvione del 2 novembre 2023 brucia ancora. Quel giorno l’acqua travolse le frazioni di Oste e Bagnolo, causando la morte di Alfio Ciolini, annegato nel salotto della sua abitazione di via Riva e danni gravissimi a centinaia di case e aziende. Da allora, a ogni acquazzone, il timore di nuovi allagamenti torna a farsi sentire. Per non restare in balìa della paura, i cittadini hanno dato vita a un comitato che da due anni organizza proteste, fiaccolate, raccolte firme e incontri per chiedere sicurezza idraulica e manutenzioni puntuali. Ma oggi, oltre alle questioni idriche, il gruppo denuncia un nuovo ostacolo: la difficoltà a trovare spazi per le riunioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
