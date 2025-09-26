Il codice etico e la risposta mancante L' editoriale di Cerno
Mentre i ProPal, gli Antifa, gli Imam vicini ad Hamas continuano a minacciare Il Tempo perché ha scoperchiato il tema rovente dei legami diretti fra la politica italiana e il regime di Gaza, il leader del M5S Giuseppe Conte non trova il tempo per rispondere alla nostra domanda: Lei, presidente, è al corrente che alcuni esponenti vicini ad Hamas fanno attività politica pubblica con parlamentari del suo partito? Ebbene, evidentemente il vecchio codice etico dei tempi del Fondatore Beppe Grillo, così come la trasparenza proclamata dal Movimento delle origini vale solo quando fa comodo. Le aree grigie intorno a Flotilla e alle associazioni filo palestinesi non preoccupano gli ex grillini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
