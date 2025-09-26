Il cinema francese in difesa del servizio pubblico
«France Télévisions e Radio France sono attualmente oggetto di una campagna di denigrazione sistematica e quotidiana da parte di un altro gruppo mediatico». Così in una lettera aperta i due . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: cinema - francese
L'attrice francese, nata il 3 luglio 1979, vanta una carriera nel cinema d’autore
Sconosciuti per una notte: il trailer italiano del film sentimentale francese dal 28 agosto al cinema
Scoppia una delle coppie più affascinanti del cinema francese
Dal 30 settembre torna in sala, in versione restaurata, il ciclo "Commedie e proverbi" di Éric Rohmer, uno dei maestri del Cinema francese. Sei film per sei settimane, a partire dal prossimo lunedì. Si comincia con La moglie dell’aviatore! Biglietti disponibili su - facebook.com Vai su Facebook
Difesa: in Danimarca il servizio militare sarà obbligatorio anche per le donne - Dalla Finlandia alla Grecia, passando per i Paesi baltici e la Norvegia: in circa dieci Stati europei il servizio militare resta obbligatorio. Riporta it.euronews.com