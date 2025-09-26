Vi è mai capitato di ricordare ogni dettaglio di un momento speciale, come il giorno in cui avete ricevuto una notizia incredibile, ma di dimenticare completamente cosa avete mangiato a colazione quella stessa mattina? Un nuovo studio della Boston University, pubblicato su Science Advances, ci aiuta a capire perché il nostro cervello sceglie di conservare alcuni ricordi e lasciarne svanire altri. Questa ricerca, condotta dal professor Robert M.G. Reinhart, potrebbe cambiare il modo in cui studiamo, apprendiamo e persino curiamo problemi di memoria. Immaginate di essere in vacanza e di imbattervi in un qualsiasi spettacolo mozzafiato naturale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cervello ha un tasto ‘cancella’: la scoperta che spiega perché dimentichi la colazione ma ricordi il primo bacio