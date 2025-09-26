Il centrosinistra sul nuovo cda dell' Ente manifestazioni | Nomine illegittime e inopportuna la presidenza di Cardelli
Illegittima la procedura con cui è stato eletto il nuovo consiglio di amministrazione dell’Ente manifestazioni pescaresi e inopportuna la nomina di un segretario di partito alla sua guida tanto di dubbi sul mancato rispetto della delibera 108 del 2019 che si sospetta possa essere stata una cosa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: centrosinistra - nuovo
Pistoia, novità nel centrosinistra: Bertinelli torna in campo. “Inizia un percorso nuovo”
Regionali, centrosinistra verso un nuovo patto in Puglia. Decaro fa tappa a Lecce
Tajani annuncia un nuovo “Manifesto delle libertà”: «Il centrosinistra non esiste più: puntiamo a quegli elettori delusi»
L'europarlamentare Vladimir Prebilic lancia un nuovo partito di centrosinistra: "Niente intese con populisti ed estremisti" - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo cda Ente Bacini Genova, Anselmo amministratore delegato - E' Maurizio Anselmo il nuovo amministratore delegato di Ente Bacini, la società che gestisce i cinque bacini di carenaggio del porto di Genova, controllata dall'Autorità di ... Da notizie.tiscali.it