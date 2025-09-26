Il Centrodestra verso Roma 2027 Ciocchetti FdI | Serve il controcanto ai TikTok di Gualtieri Io candidato? Sono a disposizione

Che venga deciso l'Election Day insieme alle Politiche, o che si tengano separate le date, tra due anni c'è un appuntamento fondamentale per le sorti di Roma: le amministrative. Inutile nasconderlo, tutti i partiti sono in una fase iniziale di campagna elettorale. E anche a Nemi, dove Fratelli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il Centrodestra verso Roma 2027, Ciocchetti (FdI): "Serve il controcanto ai TikTok di Gualtieri. Io candidato? Ne sarei onorato" - Il deputato nel fine settimana del 27 e 28 settembre sarà a Nemi per una due giorni con esponenti capitolini, regionali, nazionali ed europei del suo partito: "Parleremo di turismo, sviluppo economico ... romatoday.it scrive

