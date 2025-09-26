W ayward – Ribelli, nuova miniserie Netflix scritta dall’autrice e comica non binaria Mae Martin, gioca con sapienza con le tematiche del genere thriller e una disamina sociologica dell’America. L’assoluta protagonista è la straordinaria Toni Collette, una affascinante e oscura guru capace di tutto. Ma ci sono anche due adolescenti difficili e tormentate che, rinchiuse in un agghiacciante collegio per giovani deviati si trovano alle prese con sconcertanti verità e un mondo di adulti anaffettivi e manipolatori. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Toni Collette: «Sono un’estroversa introversa» Wayward – Ribelli su Netflix, trama serie thriller, episodi, cast e Toni Collette. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il centro del discorso è il suicidio pedagogico di un paese (gli Usa ma non solo) che coltiva adolescenti piena di problemi e insicurezze, dandoli in pasto alle case farmaceutiche e a sedicenti guru del benessere