Il Cassero di Montevarchi museo inclusivo
Arezzo, 26 settembre 2025 – Il Museo Il Cassero per la Scultura italiana dell'Ottocento e del Novecento di Montevarchi rilancia il suo impegno per l'inclusione con la quinta edizione di “Vorreiandarealmuseo”, il programma dedicato a persone con disabilità e bisogni specifici. L'iniziativa prenderà il via a ottobre 2025 e proseguirà fino a maggio 2026, con un calendario ricco di attività e alcune importanti novità, tra cui il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio. Il progetto, presentato dall'assessore alla cultura Giacomo Brandi e dalla direttrice del museo Federica Tiripelli, si realizza grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, che conferma così il proprio impegno a sostegno della filantropia e della cultura, e con la collaborazione dell'Associazione Fratelli Nannicini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
