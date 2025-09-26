Il cardinal Zuppi entra a gamba tesa | Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«A certi giornalisti, colleghi di Francesca Mannocchi, toglierei la 'patente'. Dicono che a Gaza si sta benissimo. Vuol dire che non sono giornalisti, sono venduti ». Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, confrontandosi proprio con la giornalista di guerra Francesca Mannocchi al Festival Francescano di Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il cardinal zuppi entra a gamba tesa alcuni giornalisti dicono che a gaza si sta bene sono dei venduti

© Feedpress.me - Il cardinal Zuppi entra a gamba tesa: “Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti”

In questa notizia si parla di: cardinal - zuppi

Il cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Mario Monti e Cottarelli tra gli ospiti di “Molte Fedi”

Una messa vista mare: il cardinal Zuppi celebra in spiaggia per ricordare don Oreste Benzi

Una messa vista mare: il cardinal Zuppi celebra in spiaggia per ricordare don Oreste Benzi

cardinal zuppi entra gambaIl cardinal Zuppi entra a gamba tesa: “Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti” - «A certi giornalisti, colleghi di Francesca Mannocchi, toglierei la 'patente'. Riporta msn.com

cardinal zuppi entra gambaIl cardinale Zuppi in cattedrale a Parma per ricordare 12mila bimbi uccisi in Terra Santa - 45, la Cattedrale ospiterà una veglia di preghiera per la pace e per le vittime di tutti i conflitti nel mondo, durante la quale verranno proclamati i nom ... Come scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Cardinal Zuppi Entra Gamba