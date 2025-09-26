«A certi giornalisti, colleghi di Francesca Mannocchi, toglierei la 'patente'. Dicono che a Gaza si sta benissimo. Vuol dire che non sono giornalisti, sono venduti ». Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, confrontandosi proprio con la giornalista di guerra Francesca Mannocchi al Festival Francescano di Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il cardinal Zuppi entra a gamba tesa: “Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti”