Il cardinal Zuppi entra a gamba tesa | Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti
«A certi giornalisti, colleghi di Francesca Mannocchi, toglierei la 'patente'. Dicono che a Gaza si sta benissimo. Vuol dire che non sono giornalisti, sono venduti ». Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, confrontandosi proprio con la giornalista di guerra Francesca Mannocchi al Festival Francescano di Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il cardinal Zuppi, Cecilia Sala, Mario Monti e Cottarelli tra gli ospiti di “Molte Fedi”
Una messa vista mare: il cardinal Zuppi celebra in spiaggia per ricordare don Oreste Benzi
Un giorno speciale per Porretta Il Cardinale Matteo Maria Zuppi ha benedetto la nuova croce del Monte della Croce e acceso le sue luci. Un progetto del Gruppo Monti per la comunità, la storia e il futuro di Porretta e delle sue terme.
Il cardinale Zuppi in cattedrale a Parma per ricordare 12mila bimbi uccisi in Terra Santa - la Cattedrale ospiterà una veglia di preghiera per la pace e per le vittime di tutti i conflitti nel mondo, durante la quale verranno proclamati i nomi