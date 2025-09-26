Il cardinal Pizzaballa ai sindaci italiani | Gaza simbolo di dolore morte e violenza ma lavoriamo per la pace
In un momento di profondo dolore e violenza che attanaglia la Terra Santa, emerge un messaggio di speranza e un gesto concreto di solidarietà. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme. In un passaggio del videomessaggio inviato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa alla manifestazione Sindaci per la Pace, in corso di svolgimento Vicenza ha detto: In questi tempi in cui non si fa altro che parlare di odio e di divisione, di barriere e di supremazia l’uno nei confronti dell’altro, è molto importante porre gesti nel territorio che tengano viva la cultura della pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: cardinal - pizzaballa
Il cardinal Pizzaballa con 500 tonnellate di aiuti ai rifugiati di Gaza: “Non vi lasceremo mai soli”
Il Cardinal Pizzaballa visita Gaza, messa alla Sacra Famiglia
Crosetto manda una fregata: «Ho informato tutti». Tajani media: gli aiuti al cardinal Pizzaballa
Toccante testimonianza dell'inferno di Gaza da parte del Cardinal Pizzaballa. - X Vai su X
Telearena. . C'è anche un veronese sulla Flotilla bombardata dai droni. Simone Zambrin racconta cosa è successo, mentre Verona si prepara all'incontro con il cardinal Pizzaballa, in collegamento domani da Gerusalemme. E si moltiplicano le iniziative di soli - facebook.com Vai su Facebook
Perché la Flotilla dice no alla mediazione del governo su Cipro e Pizzaballa. I parlamentari a bordo: «Bisogna aprire i corridoi umanitari» - Arturo Scotto, Annalisa Corrado, Marco Croatti e Benedetta Scuderi (con Paolo Romano) rivendicano l'operazione umanitaria: «Giorgia Meloni non può richiamarci all'ordine» ... corriere.it scrive
“Gaza, adesso basta: fermiamo la barbarie”. La lettera dei sindaci della Martesana consegnata al patriarca Pizzaballa - Gorgonzola (Milano) – Dalla Martesana a Gerusalemme, l’appello dei sindaci per Gaza, partito da Gorgonzola e dall’area rivierasca e già sottoscritto da centinaia di sindaci italiani, consegnato dalla ... Da ilgiorno.it