In un momento di profondo dolore e violenza che attanaglia la Terra Santa, emerge un messaggio di speranza e un gesto concreto di solidarietà. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme. In un passaggio del videomessaggio inviato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa alla manifestazione Sindaci per la Pace, in corso di svolgimento Vicenza ha detto: In questi tempi in cui non si fa altro che parlare di odio e di divisione, di barriere e di supremazia l’uno nei confronti dell’altro, è molto importante porre gesti nel territorio che tengano viva la cultura della pace. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il cardinal Pizzaballa ai sindaci italiani: “Gaza simbolo di dolore, morte e violenza, ma lavoriamo per la pace”