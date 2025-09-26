Il cantante Christian è morto a 82 anni | cantò Cara e Daniela fu il marito di Dora Moroni

Fanpage.it | 26 set 2025

È morto a 82 anni il cantante Christian, autore di Cara e Daniela, partecipò a sei Festival di Sanremo, sposò la cantante e showgirl Dora Moroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cantante christian 232 mortoIl cantante Christian &#232; morto a 82 anni: cantò Cara e Daniela, fu il marito di Dora Moroni - È morto a 82 anni il cantante Christian, autore di Cara e Daniela, partecipò a sei Festival di Sanremo, sposò la cantante e showgirl Dora Moroni ... Riporta fanpage.it

cantante christian 232 mortoCome &#232; morto Christian? La malattia che ha strappato alla vita il cantante - Christian, celebre cantante italiano degli anni Ottanta noto per brani come “Cara” e “Daniela”, è morto il 26 settembre 2025 all’età di 82 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia che lo ... Secondo tag24.it

