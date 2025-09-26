Il cantante Christian è morto a 82 anni | cantò Cara e Daniela fu il marito di Dora Moroni

È morto a 82 anni il cantante Christian, autore di Cara e Daniela, partecipò a sei Festival di Sanremo, sposò la cantante e showgirl Dora Moroni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cantante - christian

E’ morto Christian il “cantante del Papa” considerato lo Julio Iglesias italiano

È morto Christian, il cantante di Cara e Notte Serena aveva 82 anni

È morto Christian, il “cantante del Papa” considerato lo Julio Iglesias italiano

Addio a Christian, il cantante aveva 82 anni. Fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias - X Vai su X

Durante l'esibizione con "Il peso del coraggio", la cantante ha mostrato un simbolo di solidarietà dopo l'appello di Conti per la pace - facebook.com Vai su Facebook

Il cantante Christian è morto a 82 anni: cantò Cara e Daniela, fu il marito di Dora Moroni - È morto a 82 anni il cantante Christian, autore di Cara e Daniela, partecipò a sei Festival di Sanremo, sposò la cantante e showgirl Dora Moroni ... Riporta fanpage.it

Come è morto Christian? La malattia che ha strappato alla vita il cantante - Christian, celebre cantante italiano degli anni Ottanta noto per brani come “Cara” e “Daniela”, è morto il 26 settembre 2025 all’età di 82 anni, dopo una lunga battaglia contro la malattia che lo ... Secondo tag24.it