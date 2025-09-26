Il canile di Brindisi festeggia i 40 anni della Lepa | ospiti sul red carpet

BRINDISI - La Bms, in qualità di gestore del canile comunale di Brindisi, invita la cittadinanza a festeggiare i 40 anni della Lepa, la Lega Protezione Animali di Brindisi, che da numerosi anni svolge attività di volontariato presso il canile comunale.L'evento celebrativo si svolgerà domenica 28. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

