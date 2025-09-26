Il cane Roscoe sta male Hamilton salta i test al Mugello | Ore difficili pregate per lui

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton non prenderà parte ai test Pirelli in programma oggi, venerdì 26 settembre, al Mugello. La ragione del forfait, malgrado non vi siano comunicazioni ufficiali a riguardo, sarebbe legata allo stato di salute del suo cane Roscoe, che il pilota della Ferrari porta sempre con sé nel. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cane - roscoe

Lewis Hamilton in pena per l’amatissimo cane Roscoe: “Pregate per lui, sono state ore spaventose”

Il cane Roscoe è malato, Hamilton salta i test al Mugello: "Pregate per lui"

cane roscoe sta maleLewis Hamilton, il cane Roscoe è in fin di vita: «È in coma, non so se si sveglierà». Annullato il test con la Ferrari - Lewis Hamilton si ferma per stare al fianco del suo cane, insieme a lui dal 2013 e diventato una vera e propria mascotte per tutti i fan ... Scrive ilmessaggero.it

cane roscoe sta maleRoscoe, il cane di Hamilton da un milione di follower sta male. Niente test Ferrari al Mugello - Il sette volte campione del mondo ha annunciato il suo forfait per motivi legati alla salute del suo cane Roscoe, c ... Riporta msn.com

