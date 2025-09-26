Il cane di Hamilton in gravi condizioni Lewis rinuncia ai test Pirelli al Mugello
Roma, 26 settembre 2025 - Lewis Hamilton ha deciso di rinunciare ai test Pirelli previsti al Mugello con la Ferrari per un motivo che va oltre i motori e le piste: il suo fedele bulldog inglese Roscoe sta lottando tra la vita e la morte. Il sette volte campione del mondo ha condiviso con i fan un messaggio toccante su Instagram, rivelando che il cane – da 12 anni suo inseparabile compagno a quattro zampe – è stato colpito da una grave forma di polmonite. “Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e faceva fatica a respirare – ha scritto Hamilton sul suo profilo – È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre gli facevano dei controlli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
