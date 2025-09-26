Notizia fresca giunta in redazione: La United Soccer Soccer League (USL) ha inviato onde d’urto in tutto il mondo degli affari di calcio americano martedì quando ha annunciato l’aggiunta di Belltower Partners come partner di investimento strategico, con il CEO di Belltower Kewsong Lee che si è unito all’USL Board of Directors come vicepresidente insieme all’amministratore delegato Alec Papadakis e al presidente Rob Hoskins. “Kewsong e Belltower si stanno unendo all’USL in un momento di straordinarie opportunità”, ha detto Papadakis. “L’investimento sottolinea la loro fiducia e l’allineamento con la nostra visione per il futuro dell’USL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il calcio negli Stati Uniti si è prefissato per il grande potenziale agitazione mentre Kewsong Lee si unisce a USL come vicepresidente