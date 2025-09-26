Il calcio negli Stati Uniti si è prefissato per il grande potenziale agitazione mentre Kewsong Lee si unisce a USL come vicepresidente
Notizia fresca giunta in redazione: La United Soccer Soccer League (USL) ha inviato onde d’urto in tutto il mondo degli affari di calcio americano martedì quando ha annunciato l’aggiunta di Belltower Partners come partner di investimento strategico, con il CEO di Belltower Kewsong Lee che si è unito all’USL Board of Directors come vicepresidente insieme all’amministratore delegato Alec Papadakis e al presidente Rob Hoskins. “Kewsong e Belltower si stanno unendo all’USL in un momento di straordinarie opportunità”, ha detto Papadakis. “L’investimento sottolinea la loro fiducia e l’allineamento con la nostra visione per il futuro dell’USL. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il mondo del calcio e del golf non erano mai stati così vicini
Trump onnipotente, decreto esecutivo per cambiare nome al calcio negli Stati Uniti: “Potrei farlo”
"L’uomo del fiume» ospite a Rigutino del Festival del calcio italiano. I suoi cinque anni in amaranto sono stati il fulcro della serata. I ricordi di Cosmi: "Qui mi sono trovato a casa»
Trump mette nel mirino i Mondiali negli Stati Uniti, l’ipotesi di togliere le partite alle città “di estrema sinistra” - Spostare le sedi delle partite dei Mondiali di calcio del 2026, ospitati congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, per punire le città guidate da giunte Democratiche. Lo riporta msn.com
Gli Stati Uniti e il calcio: rivoluzione silenziosa da Beckham a Messi - “Lezioni americane” di Italo Calvino è un’indagine sulle qualità che rendono una storia potente e duratura, per definire un’idea di letteratura che possa affrontare le sfide del futuro. Riporta tuttosport.com