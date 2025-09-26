Il Brt a Frosinone | tra innovazione e dubbi ecco cosa cambia per la città
Dopo mesi di stop, sono tornati i lavori per il Brt su via Marittima. Il tutto ovviamente non è passato inosservato ai cittadini di Frosinone, creando come ampiamente previsto qualche malumore e disagio. Ma cosa comporta davvero l’introduzione del BRT nella realtà urbana frusinate? Quali sono i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: frosinone - innovazione
Frosinone, Brt: riparte il cantiere. Modifiche alla viabilità - Si inizia lunedì con l’installazione della segnaletica provvisoria in via Marittima nel ... Da ilmessaggero.it