Il braccio di ferro in provincia Il Matelica è partito con il piede giusto adesso vuole allungare il passo Mobili | Il Chiesanuova si è sbloccato
Due vittorie e un pareggio, quattro gol segnati, due subiti, una delle sei squadre ancora imbattute. È il ruolino di marcia del Matelica in Eccellenza. Un ottimo avvio, cui si aggiunge anche la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia che porterà la squadra al doppio confronto con l’Osimana (andata mercoledì prossimo al "Diana", ritorno in casa il 15 ottobre). Il successo di Civitanova ha confermato la personalità della squadra e il buon amalgama che il tecnico Ciattaglia è riuscito già a creare in campo fra i tanti nuovi giocatori giunti in estate a Matelica. In evidenza anche alcune ottime individualità, come ad esempio Allegretti, autore di due reti in Coppa e due reti in campionato, e il portiere Ginestra, che pure domenica ha salvato il risultato in un paio di occasioni: giocatori di cui si conoscono già affidabilità, qualità ed esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: braccio - ferro
Braccio di ferro sul parcheggio. È caos davanti al centro estivo
Anno nero per Barbara D’Urso: via da Mediaset, la Rai è lontana. Braccio di ferro con Beppe Sala su un immobile, gli affari tutti in rosso
Mercato in movimento: braccio di ferro col Siviglia per Juanlu
E' festa a Carpenedolo per il titolo mondiale di Giulia Pari: da una sfida tra amici a campionessa mondiale di braccio di ferro. È la storia di un talento nato per caso che ha conquistato il mondo: Giulia Pari, originaria di Carpenedolo, ha conquistato il titolo di vic - facebook.com Vai su Facebook
#Australia Braccio di ferro contro le APP che, attraverso l'IA, creano nudi di corpi umani. "Detestabili tecnologie", dichiara la ministra delle Comunicazioni Anika Wells. Il governo collaborerà con il settore per rimuovere gli strumenti utilizzati spesso per umiliar - X Vai su X
Giulia Pari di Carpenedolo è campionessa mondiale di braccio di ferro - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Si legge su giornaledibrescia.it
Braccio di ferro (e veleni) in Forza Italia - Il vicepresidente della Provincia, così nominato dal neoeletto presidente Stefano Bandecchi, di rifiutare l’incarico... Riporta lanazione.it