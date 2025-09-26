Il braccio di ferro in provincia Il Matelica è partito con il piede giusto adesso vuole allungare il passo Mobili | Il Chiesanuova si è sbloccato

Due vittorie e un pareggio, quattro gol segnati, due subiti, una delle sei squadre ancora imbattute. È il ruolino di marcia del Matelica in Eccellenza. Un ottimo avvio, cui si aggiunge anche la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia che porterà la squadra al doppio confronto con l’Osimana (andata mercoledì prossimo al "Diana", ritorno in casa il 15 ottobre). Il successo di Civitanova ha confermato la personalità della squadra e il buon amalgama che il tecnico Ciattaglia è riuscito già a creare in campo fra i tanti nuovi giocatori giunti in estate a Matelica. In evidenza anche alcune ottime individualità, come ad esempio Allegretti, autore di due reti in Coppa e due reti in campionato, e il portiere Ginestra, che pure domenica ha salvato il risultato in un paio di occasioni: giocatori di cui si conoscono già affidabilità, qualità ed esperienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

