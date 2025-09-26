Siamo all’antivigilia della gara più attesa ai Mondiali di ciclismo su strada 2025 in Ruanda: domenica mattina spazio alla prova in linea maschile dei professionisti, su uno dei percorsi più duri di sempre in una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti nel dettaglio. Nonostante ciò che è accaduto nella cronometro individuale, Tadej Pogacar appare comunque un gradino sopra tutti. Su questo circuito può fare il vuoto, ha tutte le carte in regola per dominare come ha fatto un anno fa in Svizzera e agguantare nuovamente la maglia arcobaleno. Dovrà però stare attento a Remco Evenepoel: il belga lancia la sfida allo sloveno dopo aver agguantato il successo nella prova contro il tempo, dimostrando una condizione incredibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il borsino dei favoriti dei Mondiali di ciclismo 2025: Pogacar in pole, Evenepoel e Del Toro inseguono. Occhio a Pidcock…