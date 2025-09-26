Da secoli Roma attrae turisti da tutto il mondo, ma qualcosa negli ultimi anni è cambiato. La Capitale ormai non è “solo” un museo a cielo aperto, ma anche una città dinamica, capace di rinnovarsi e di attirare turisti e investimenti. Secondo una ricerca di Sociometrica del Sole 24 Ore la città eterna nel 2024 ha registrato un vero e proprio boom di incassi legati al turismo: oltre 13 miliardi di euro. Più di Milano, Venezia e Firenze messe insieme, che complessivamente hanno ricavato 11,1 miliardi di euro. Un trend in costante crescita: basti pensare che nel 2022 la Captale aveva incassato dal turismo 8,5 miliardi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il boom degli hotel extra-lusso a Roma