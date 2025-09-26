Il boom degli hotel extra-lusso a Roma
Da secoli Roma attrae turisti da tutto il mondo, ma qualcosa negli ultimi anni è cambiato. La Capitale ormai non è “solo” un museo a cielo aperto, ma anche una città dinamica, capace di rinnovarsi e di attirare turisti e investimenti. Secondo una ricerca di Sociometrica del Sole 24 Ore la città eterna nel 2024 ha registrato un vero e proprio boom di incassi legati al turismo: oltre 13 miliardi di euro. Più di Milano, Venezia e Firenze messe insieme, che complessivamente hanno ricavato 11,1 miliardi di euro. Un trend in costante crescita: basti pensare che nel 2022 la Captale aveva incassato dal turismo 8,5 miliardi. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: boom - hotel
Hotel e AI: boom tecnologico da 36 miliardi entro il 2033
Turismo, i conti non tornano: "Boom di presenze? Nelle case. Estate difficile per gli hotel"
Boom di furti sulla linea 11: "Turisti ’prede’ preferite. Danno anche per gli hotel"
? Analizziamo 13 trend emersi dal #SkiftGlobalForum2025 di NY: l’espansione di Airbnb verso gli hotel, il ruolo crescente dell’AI nelle crociere, il boom dei viaggi brevi negli USA e molto, molto altro: Ascolta @mkl in #DataAppealByteSizedTrends: https://bit.l - X Vai su X
Palermo, boom di turismo: +7% negli hotel nei primi nove mesi del 2025 https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/economia-e-lavoro/28818-palermo,-boom-di-turismo-7-negli-hotel-nei-primi-nove-mesi-del-2025.html #Palermo #Turismo #Federalberghi #Sici - facebook.com Vai su Facebook
Il boom degli hotel extra-lusso a Roma - Roma è la seconda città al mondo per aperture di alberghi di alta fascia. Come scrive tpi.it
A Milano è boom degli hotel di lusso: con le nuove aperture sorpassate Roma e Firenze - Sono quelli che vanno per la maggiore, tra chi può permetterselo. Si legge su milano.repubblica.it