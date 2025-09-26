Il boom degli affitti brevi Nelle zone degli alberghi un freno agli alloggi destinati ai turisti
Nuove regole per disciplinare come e dove possono nascere alloggi destinati ad affitti brevi turistici. Il tema è sul tavolo della Regione da tempo, e Bologna non intende starsene con le mani in mano. Un modello a cui guardare c’è, e ci si riferisce a Bologna. Nel capoluogo regionale, ed anche in altre grandi città come Firenze, e all’estero Barcellona, Parigi e Amsterdam, sono stati avanzati regolamenti contro il boom degli alloggi per affitti brevi. Il fenomeno sta cambiando profondamente il tessuto ricettivo turistico avendo impatti importanti di carattere sociale visto che gli appartamenti disponibili per lunghi periodi di affitto vengono a mancare creando una bolla speculativa proprio sugli affitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
