Un bloc-notes dimenticato, o forse conservato, con cura ha dato il via all'apertura di un fascicolo per corruzione in atti giudiziari. L'hanno trovato i carabinieri quando, il 14 maggio 2025, hanno eseguito la prima perquisizione a casa di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio per il caso di Chiara Poggi. Riporta degli appunti: " 2030 ", " gip archivia " e ci sarebbe anche il nome di Mario Venditti, che prima della pensione era procuratore a Pavia. Il biglietto sarebbe databile febbraio 2017, anche se chi l'ha scritto ha segnato "2016" come data. Un errore, secondo chi indaga. Questo biglietto, secondo l'accusa, porta a ipotizzare una corruzione per l'ex magistrato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bloc-notes, la cifra e l’archiviazione: le novità