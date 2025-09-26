Il bloc notes che incastra  Venditti l' ex magistrato che scagionò Sempio per due volte | 20-30 gip archivia

L'attuale guida del casinò di Campione d'Italia è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari: per due volte si trovò a lavorare sul delitto Poggi e per due volte scagionò Sempio . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il bloc-notes, la cifra e l’archiviazione: le novità

