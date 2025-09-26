Il bloc notes che incastra Venditti l' ex magistrato che scagionò Sempio per due volte | 20-30 gip archivia
L'attuale guida del casinò di Campione d'Italia è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari: per due volte si trovò a lavorare sul delitto e per 2 volte scagionò Sempio . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: bloc - notes
Il bloc-notes, la cifra e l’archiviazione: le novità
Il bloc notes che «incastra» Venditti, l'ex magistrato che scagionò Sempio (per due volte): «20-30, gip archivia»
Il bloc notes che «incastra» Mario Venditti, l'ex magistrato che scagionò Sempio (per due volte) per il delitto di Garlasco: «20-30, gip archivia» https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/25_settembre_26/mario-venditti-bloc-notes-sempio-8d6c252f-797f-40d1-85 - X Vai su X
Torna il campionato, tornano i Block Notes.. con un nuovo look!! Ecco i nostri appunti sulla 1 giornata di Serie ? - facebook.com Vai su Facebook
Mario Venditti «incastrato» dal bloc notes: chi è l'ex magistrato che scagionò Sempio (per due volte) per il delitto di Garlasco - L'attuale guida del casinò di Campione d'Italia, ed ex procuratore di Pavia, ora è indagato con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari: per due volte si trovò a lavorare sul caso del delitto di Ch ... msn.com scrive
Garlasco, il legale di Sempio: «I 20-30mila euro nel bloc note cifre troppo esigue per ipotizzare corruzione» - «Onestamente le cifre di cui si parla nell'appunto che sarebbe stato trovato - Secondo msn.com