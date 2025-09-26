Il Bernareggi torna a casa | il 27 settembre si apre al pubblico nell’antico Palazzo Vescovile

“L’arte non è un lusso ma una necessità dello spirito”. Con queste parole monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, apre le porte del nuovo museo “ Il Bernareggi”, che sabato 27 settembre sarà inaugurato in quella che sarà una giornata di festa ricca di appuntamenti. Bergamo fa un altro passo in avanti dal punto di vista culturale. E lo fa nel cuore di Città Alta, tra Piazza Vecchia e Piazza Del Duomo, punti di riferimento per cittadini e turisti: il nuovo museo diocesano torna della sua sede originale, l’antico Palazzo Vescovile sul colle San Salvatore, quella in cui fu installato nel 1961, anno della sua fondazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it