CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL GIOVEDì: GO AHEAD EAGLES Cose strane nella vita: i testi di Franco Battiato, l’universale abitudine delle mamme a ingozzarti di cibo, i gatti, le banane, i nomi delle squadre di calcio olandesi. Ajax, Heracles, AZ, NAC, Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles: squadra di Deventer che quest’anno esordisce in Europa League. Aveva già giocato dei preliminari: dieci anni fa. Il club è stato fondato nel 1902 col nome di “Be Quick”. Più che il nome di una squadra di calcio che sembra una marca di patatine, una pressa sul lavoro. Incredibilmente, però, c’era già una squadra chiamata così (!) e la federazione olandese ha quindi costretto la squadra di Deventer a scegliersi un altro nome. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2026 vol. 1