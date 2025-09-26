Il Bayern schianta il Werder 4-0 con doppio Kane Sorride De Zerbi l' OM ribalta lo Strasburgo al 91'
In serata due partite tra Bundesliga e Ligue 1: i bavaresi di Kompany si confermano in vetta a punteggio pieno, il Marsiglia in rimonta fa 4 su 5 in campionato e raggiunge il gruppetto di testa a quota 12 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bayern Monaco-Werder Brema 4-0: video, gol e highlights - I bavaresi non si fermano e infilano la quinta vittoria su cinque in campionato, travolgendo anche il Werder Brema col risultato di 4- Lo riporta sport.sky.it
Bayern Monaco-Werder Brema 4-0: Diaz, la doppietta di Kane e Laimer regalano l'ottava vittoria consecutiva in stagione a mister Vincent Kompany - Ottava meraviglia stagionale per la formazione di Vincent Kompany. Riporta eurosport.it