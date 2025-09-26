Il Bayern schianta il Werder 4-0 con doppio Kane Sorride De Zerbi l' OM ribalta lo Strasburgo al 91'

26 set 2025

In serata due partite tra Bundesliga e Ligue 1: i bavaresi di Kompany si confermano in vetta a punteggio pieno, il Marsiglia in rimonta fa 4 su 5 in campionato e raggiunge il gruppetto di testa a quota 12 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Bayern schianta il Werder, 4-0 con doppio Kane. Sorride De Zerbi, l'OM ribalta lo Strasburgo al 91'

