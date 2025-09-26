Il bar Barriera può andare all’asta Rapporto chiuso col vecchio titolare
Finisce con una transazione il rapporto tra il Comune di Cesena e Derno Pieri, gestore dello storico bar Barriera di cui ha tenuto le fila per 40 anni. Da lunedì scorso c’è il timbro definitivo sotto alla parola fine, benché il contratto tra le parti avrebbe vita per altri otto anni. Ma Pieri e la moglie Antonella Venturi hanno deciso che costi d’impresa e movida cittadina più attratta da altre aree del centro (vedi piazza del Popolo e piazza Amendola) pesano più del piacere di continuare a stare dietro al banco del Barriera. Si è risolta, tuttavia, con un accordo la trattativa tra il Comune, proprietario dello stabile, e i gestori che se ne vanno anzitempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
