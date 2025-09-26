Il balcone delle Marche sbarca in tv a Linea Verde
La troupe di Linea Verde è stata operativa per due giorni a Cingoli, per la registrazione di una puntata dedicata al balcone delle Marche, che sarà teletrasmessa su Rai 1. Con l'autore e conduttore del programma Federico Quaranta, lungo le mura panoramiche di levante è stata effettuata la ripresa d'uno scorcio, protagonista il Corpo bandistico di Villa Strada diretto dal maestro Mattia Serpentini, vice del maestro Luca Pernici che per l'occasione ha composto i brani eseguiti dall'ensemble musicale cingolano. Tra gli altri momenti interessanti, suggestiva la lettura effettuata lungo la scalinata di San Filippo dal professor Enrico Borsini che, accompagnato dal virtuoso chitarrista Michele Campana, ha declamato il celebre sonetto quattrocentesco ("Cingoli cinto egli è come resona") di Benedetto da Cingoli.
