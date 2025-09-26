Il 2 ottobre Bari diventa laboratorio di inclusione con l’Inclusion Fest

Sbircialanotizia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo pugliese si appresta a vivere un pomeriggio all’insegna dell’inclusione: il 2 ottobre 2025 l’Inclusion Fest trasformerà il Teatro Kursaal e la vicina Piazza Largo Adua in un palcoscenico di partecipazione condivisa, chiamando cittadine e cittadini a riflettere, dialogare e progettare un futuro più equo. Un festival che nasce dal dialogo Fin dalla sua . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il 2 ottobre bari diventa laboratorio di inclusione con l8217inclusion fest

© Sbircialanotizia.it - Il 2 ottobre Bari diventa laboratorio di inclusione con l’Inclusion Fest

In questa notizia si parla di: ottobre - bari

Ritorna il volo Bari–Nantes: due collegamenti settimanali da aprile a ottobre

Cerca Video su questo argomento: 2 Ottobre Bari Diventa