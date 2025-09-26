Il 10eLotto premia Francavilla al Mare | colpo da 50mila euro

Chietitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10eLotto premia Francavilla al Mare con un colpo da 50mila euro.La vincita è stata registrata nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, in una ricevitoria in viale Alcione, grazie a un 8. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 10elotto - premia

10eLotto, la dea bendata premia la Brianza: vinti oltre 52mila euro

10elotto premia francavilla mare10eLotto, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare - Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare, in ... Da abruzzonews.eu

IL 10ELOTTO PORTA BENE A FRANCAVILLA: VINTI CINQUANTAMILA EURO - Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, in viale Alcione, grazie a un 8. Riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: 10elotto Premia Francavilla Mare