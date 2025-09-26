Ieri in Campania | Regionali 2025 Roberto Fico nel Sannio per l’avvio della campagna elettorale

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 25 settembre 2025. Avellino – Un vasto incendio è divampato nello stabilimento Cofren di Pianodardine, alle porte di Avellino. L’azienda, specializzata nella produzione di supporti per impianti frenanti, è stata avvolta in pochi minuti da alte fiamme e da una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza (LEGGI QUI). Benevento – Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, ha scelto Morcone, nel cuore del Sannio, per dare il via alla sua campagna elettorale (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

