Ieri in Campania | Regionali 2025 Roberto Fico nel Sannio per l’avvio della campagna elettorale

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 25 settembre 2025.  Avellino – Un vasto incendio è divampato nello stabilimento Cofren  di Pianodardine, alle porte di Avellino. L’azienda, specializzata nella produzione di supporti per impianti frenanti, è stata avvolta in pochi minuti da alte fiamme e da una  densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza (LEGGI QUI).  Benevento – Roberto Fico,  candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, ha scelto  Morcone, nel cuore del Sannio, per dare il via alla sua campagna elettorale  (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania regionali 2025 roberto fico nel sannio per l8217avvio della campagna elettorale

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Regionali 2025, Roberto Fico nel Sannio per l’avvio della campagna elettorale

In questa notizia si parla di: ieri - campania

Ieri in Campania: dramma in città, trovato in casa senza vita

Ieri in Campania: incubo furti nel Sannio, rientra in casa e trova due ladri

Ieri in Campania: pesce conservato male, scatta il sequestro. Auto in un burrone, dramma sfiorato nel Sannio

ieri campania regionali 2025Regionali in Campania. Il centrodestra va a caccia dei candidati moderati: «Qui la base dei popolari» - In attesa del candidato presidente, il centrodestra guarda sempre di più al centro. Come scrive ilmattino.it

ieri campania regionali 2025Campania, liste pulite, Fico insiste: «Una garanzia per tutti» - E la prossima settimana Roberto Fico sarebbe pronto a sottoporre ai partiti il codice etico. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ieri Campania Regionali 2025