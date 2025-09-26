Idraulico-forestali Cacciano Pd | Non più progetti ma fondi certi in bilancio regionale per dare dignità ai lavoratori

Tempo di lettura: 2 minuti “Mi preme esprimere piena vicinanza e sostegno ai lavoratori idraulico forestali della Comunità Montana del Fortore, che ancora oggi vivono una condizione di forte incertezza e disagio dovuta ai ritardi nei pagamenti delle spettanze”.  Così il segretario provinciale del Pd Sannio, Giovanni Cacciano. “Una situazione non più accettabile e che richiede un intervento risolutivo e definitivo – prosegue Cacciano. Con il “Governo De Luca” si è in effetti lavorato con per sanare il disastro ereditato dalla gestione del centro destra di Caldoro, ripianando i debiti e riportando la situazione a un livello molto più sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

