"Mi preme esprimere piena vicinanza e sostegno ai lavoratori idraulico forestali della Comunità Montana del Fortore, che ancora oggi vivono una condizione di forte incertezza e disagio dovuta ai ritardi nei pagamenti delle spettanze". Così il segretario provinciale del Pd Sannio, Giovanni Cacciano. "Una situazione non più accettabile e che richiede un intervento risolutivo e definitivo – prosegue Cacciano. Con il "Governo De Luca" si è in effetti lavorato con per sanare il disastro ereditato dalla gestione del centro destra di Caldoro, ripianando i debiti e riportando la situazione a un livello molto più sostenibile.

© Anteprima24.it - Idraulico-forestali, Cacciano (Pd): “Non più progetti ma fondi certi in bilancio regionale, per dare dignità ai lavoratori”