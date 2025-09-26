Identitalia | i brand italiani più iconici in mostra al Museo M9 di Mestre
Dal 27 settembre 2025 al 15 febbraio 2026 M9 - Museo del ’900 di Mestre ospiterà la mostra “Identitalia. The Iconic Italian Brands”, promossa dal ministero delle Imprese e del made in Italy, in collaborazione con Unioncamere e l’Associazione Marchi Storici d’Italia, e dedicata ad alcuni tra i più. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: identitalia - brand
Al Museo del '900 di Venezia Mestre, la mostra “#Identitalia, The Iconic Italian Brands”: 100 aziende e 113 marchi simbolo del #MadeinItaly. ? L'esposizione promossa dal #MIMIT verrà inaugurata il #26settembre, alle ore 16, dal ministro Adolfo Urso. 2 - facebook.com Vai su Facebook
Al Museo del '900 di Venezia Mestre, la mostra “#Identitalia, The Iconic Italian Brands”: 100 aziende e 113 marchi simbolo del #MadeinItaly. ?L'esposizione promossa dal #MIMIT verrà inaugurata il #26settembre alle ore 16 dal ministro @adolfo_urso. ? - X Vai su X
Identitalia: i brand italiani più iconici in mostra al Museo M9 di Mestre - The Iconic Italian Brands”, promossa dal ministero delle Imprese e del made in Italy, in ... Scrive veneziatoday.it
Identitalia a Venezia Mestre, inaugurata mostra del Made in Italy - (askanews) – È stata inaugurata oggi a M9 – museo del ‘900 di Venezia Mestre la mostra “Identitalia, The Iconic Italian Brands”, dedicata ad alcuni tra i più importanti marchi storici, c ... Lo riporta askanews.it