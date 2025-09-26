Identificato un raro gatto calico maschio nelle Filippine L'annuncio del veterinario | È come fare jackpot

I gatti calico sono quasi sempre di sesso femminile perché il gene responsabile della colorazione è legato al cromosoma X. E' per questo motivo che il ritrovamento di un individuo di sesso maschile nelle Filippine è un caso molto raro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

