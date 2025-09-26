Iconiche esibizioni del halftime show del super bowl che hanno ridefinito il grande gioco
Le esibizioni durante l’intervallo del Super Bowl rappresentano uno degli eventi più attesi nel panorama musicale e culturale internazionale. La scelta dell’artista che si esibirà può influenzare significativamente la percezione dell’evento, diventando un simbolo di innovazione e stile. Con il Super Bowl del 2026 in programma per il 8 febbraio in California, l’attenzione si concentra già sui possibili protagonisti di questa performance iconica. In questo contesto, si analizzano le tendenze recenti e i nomi più quotati per la prossima edizione, evidenziando come alcuni artisti abbiano lasciato un’impronta indelebile nel passato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: iconiche - esibizioni
20 settembre 1979: la fotografa Pennie Smith immortalò una delle immagini più iconiche della storia della musica contemporanea con la sua Pentax da 35 millimetri. Durante una delle esibizioni dei Clash al Palladium di New York, nel corso del loro tour "Take - facebook.com Vai su Facebook
Ma quindi sarà Adele la star dell'iconico Halftime show del Super Bowl 2026? - Dopo le voci sulla possibile esibizione di Taylor Swift, è il nome della cantante inglese a emergere come possibile star della prossima finale di football americano. Segnala elle.com