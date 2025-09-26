Ice Road di Liam Neeson entra tra i 10 film più visti su Netflix

successo di streaming per “Ice Road: Vengeance” con Liam Neeson. Il nuovo film d’azione con Liam Neeson ha riscosso un immediato successo sulla piattaforma Netflix, confermando la forte attrattiva del franchise iniziato nel 2021 con “The Ice Road”. La pellicola, diretta da Jonathan Hensleigh e sequel di un titolo che ha già dimostrato il suo potenziale, si è posizionata tra i contenuti più visti a livello globale nel primo fine settimana dalla sua uscita. andamento del film su Netflix. “Ice Road: Vengeance” è stato lanciato il 15 settembre ed ha rapidamente scalato le classifiche. Nella prima settimana, ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei dieci film più popolari in tutto il mondo, con circa 7,6 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

