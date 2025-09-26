IA e nucleare lo scenario da incubo | ecco cosa potrebbe succedere

" Chiunque diventi leader nell'intelligenza artificiale diventerà il dominatore del mondo ". Così si esprimeva il presidente russo Vladimir Putin nel 2017, quando l'ex agente del Kgb studiava ancora come lanciare l'assalto finale all'Ucraina ed era di là da venire l'irruzione sul mercato dell'ultima generazione di GPT. Eventi solo in apparenza slegati tra loro, considerato che la tecnologia e l'arte di fare la guerra rappresentano da sempre un binomio inscindibile. Arrivando in velocità ai giorni nostri, tra le superpotenze oggi è dunque sempre meno nascosta la corsa contro il tempo evocata dallo zar del Cremlino per integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di difesa nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

