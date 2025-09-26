IA e nucleare lo scenario da incubo | ecco cosa potrebbe succedere
" Chiunque diventi leader nell'intelligenza artificiale diventerà il dominatore del mondo ". Così si esprimeva il presidente russo Vladimir Putin nel 2017, quando l'ex agente del Kgb studiava ancora come lanciare l'assalto finale all'Ucraina ed era di là da venire l'irruzione sul mercato dell'ultima generazione di GPT. Eventi solo in apparenza slegati tra loro, considerato che la tecnologia e l'arte di fare la guerra rappresentano da sempre un binomio inscindibile. Arrivando in velocità ai giorni nostri, tra le superpotenze oggi è dunque sempre meno nascosta la corsa contro il tempo evocata dallo zar del Cremlino per integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di difesa nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: nucleare - scenario
Rinnovabili battono nucleare: il WNISR2025 parla chiaro Mentre in Italia ed Europa si discute di un presunto “rinascimento nucleare”, i dati raccontano un’altra storia. Secondo il World Nuclear Industry Status Report 2025, presentato ieri a Roma, l’energia ato - facebook.com Vai su Facebook
Crisi del Modello di Crescita Europeo: Urgono Azioni Straordinarie Scenario Attuale Modello di crescita in crisi: export e commercio globale non bastano più. Dipendenze strategiche: USA (difesa) e Cina (materiali critici, commercio). Pressione f - X Vai su X
IA e nucleare, lo scenario da incubo: ecco cosa potrebbe succedere - Dalla corsa delle superpotenze all’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di difesa ai timori su un suo ruolo nel comando nucleare: esperti divisi tra deterrenza, escalation e rischi apocalitti ... Segnala msn.com
L’incubo nucleare, l’affondo di Bigelow: “Viviamo in una casa piena di esplosivo” - La regista in House of Dynamite racconta i 18 minuti fra lancio ed esplosione di un ordigno atomico “Non si tratta di dire che cosa accadrebbe se, ma che cosa accadrà quando... Come scrive quotidiano.net