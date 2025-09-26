I volontari di Teate soccorso in piazza per la Giornata mondiale del cuore

Il 29 settembre l'Abruzzo, insieme ad altre 17 regioni italiane, partecipa alla Giornata mondiale per ilcuore, la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

