I volontari di Teate soccorso in piazza per la Giornata mondiale del cuore
Il 29 settembre l'Abruzzo, insieme ad altre 17 regioni italiane, partecipa alla Giornata mondiale per ilcuore, la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Anche i volontari di Teate Soccorso al Giubileo dei Giovani di Roma per garantire l'assistenza sanitaria
Il 27 e 28 settembre torna in tutta Italia l'onda blu dei volontari di Plastic Free Onlus. In Abruzzo sono previsti 12 appuntamenti tra le province di Teramo, Chieti e Pescara, con passeggiate ecologiche e raccolte di
Un fiume di persone che avanza verso l'ingresso della basilica di San Pietro.
C'erano anche i volontari e le volontarie della Protezione civile dell'Emilia-