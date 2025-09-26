I Verdi | A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo La replica di Snam

Ravenna, 26 settembre 2025 – "Secondo un’inchiesta della trasmissione ’Presa diretta’, il 14 luglio il rigassificatore al largo di Ravenna potrebbe essere stato rifornito da gas russo ". Queste le parole di Antonio Lazzari portavoce di Europa Verde Ravenna, che ha supportato logisticamente la troupe di Rai 3. Secondo quanto ricostruito dal giornalista Andrea Vignali e riportato nel video promozionale della puntata (in tv domenica alle 20.30), la nave rigassificatrice Bw Singapore di Ravenna sarebbe stata rifornita dalla metaniera Lng Geneva, proveniente da El Ferrol, in Spagna. "Tuttavia – commenta ’Presa diretta’ –, il tracciato mostra che dopo la partenza dalla Spagna la metaniera la nave ha navigato verso nord, superato la Norvegia e spento il segnale nei pressi della penisola di Kola, in Russia, commettendo una violazione del Codice del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

