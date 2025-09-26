I vecchi binari del tram saranno un elemento d' arredo dell' isola pedonale
Anche due “pezzi di ferro” possono raccontare una storia. Ed è per questo che Comune e Atm hanno dimostrato sensibilità scegliendo di preservare quei frammenti di binario del tram emersi nei mesi scorsi durante gli scavi per la nuova isola pedonale di viale San Martino. Come annunciato a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: vecchi - binari
Nell’Alessandria del 1934 il vecchio hotel Leon d’Oro che affacciava sui binari del tram - X Vai su X
Vecchie ferrovie ritornano a vivere: le greenway trasformano binari dismessi in percorsi verdi dove muoversi lentamente, per scoprire il territorio e vivere la bellezza della natura in maniera più sostenibile. Ti raccontiamo di più, nel nostro articolo bit.ly/AEN_ - facebook.com Vai su Facebook
Tram, i binari del Sir3 pronti a Natale. Ma proseguono i cantieri e scattano nuove deviazioni degli autobus - Entro la fine dell'anno si concluderanno i lavori per la realizzazione della piattaforma del Sir3. Come scrive ilgazzettino.it
Tram esce dal binario (da poco controllato), Actv al lavoro per verificare le cause del deragliamento: sotto accusa il caldo - Appena il tempo di riprendere il servizio, dopo l’interruzione di un paio di settimane per procedere con la manutenzione del binario centrale, è il tram si è fermato di nuovo. Lo riporta ilgazzettino.it